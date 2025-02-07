Deprem Hareketliliği ve Tsunami Riskleri İzmir’de

DEPREM HAREKETLİLİĞİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Ege Denizi’nde meydana gelen 500’den fazla deprem sonrası bilim insanları bölgedeki sismik hareketliliği titizlikle izliyor. Depremlerin volkanik kaynaklı olduğu konusunda fikir birliği sağlanmışken, bu sarsıntıların uzun bir süre devam edebileceği yönünde uyarılar yapılıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, “Şu ana kadar yaşanan depremler 5.1 büyüklüğüne ulaştı ve hareketlilik sürüyor. Bu depremlerin volkanizmayla ilişkili olduğunu açıkça söyleyebiliriz” diyor.

AMORGOS FAYI VE TSUNAMİ RİSKİ

Uzmanlar, Ege Denizi’ndeki deprem fırtınalarının Amorgos fayını tetiklemesi durumunda büyük bir felaket ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor. Afrika plakasının kuzeye doğru hareketi, Amorgos fay hattında toplanan enerjiyi artırıyor. 1950’li yıllarda bölgede 7’den büyük bir depremin yaşandığını hatırlatan Alkan, benzer bir depremin İzmir ve çevresinde büyük bir tsunamiye yol açabileceğini vurguluyor. “Büyük bir deprem yaşanırsa kıyı bölgelerde yıkım kaçınılmaz olabilir. Devletimizin ve ilgili kurumların önleyici tedbirler alması hayati önem taşıyor.”

TSUNAMİ TEHLİKESİ MEVCUT MU?

Tsunami tehlikesinin yalnızca okyanuslarla sınırlı olmadığını ifade eden uzmanlar, Ege ve Akdeniz kıyılarının da bu risk altında olduğunu belirtiyor. Özellikle İzmir, Muğla ve Çanakkale gibi kıyı şehirlerinin büyük dalgalarla karşılaşabileceği üzerinde duruluyor. Doç. Dr. Alkan, “2020’de İzmir’de yaşanan deprem sonrası tsunami meydana gelmişti. Benzer bir senaryonun daha büyük ölçekte yaşanması mümkündür” diyerek yetkilileri uyarıyor.

KRİTİK UYARI: ÖNLEM ALINMALI

Türkiye’nin kıyı bölgelerinde tsunami ve büyük depreme karşı hazırlık yapılması gerekliliği konusunda bilim insanları çağrıda bulunuyor. Alkan, risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, “Önleyici tedbirler alınmazsa muhtemel can ve mal kaybı çok yüksek olabilir” ifadelerini kullanıyor.