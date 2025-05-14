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Deprem Hasar Yapmadı, Çalışmalar Devam Ediyor

ÇEVRE BAKANINDAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz bölgesinde gerçekleşen 6 büyüklüğündeki depremin herhangi bir hasara yol açmadığını bildirdi. Bakan Kurum, süreçle ilgili olarak yapılan saha çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Bakan Kurum, sosyal medya üzerindeki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Datça ilçesi, Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimizin yaptığı araştırmada ilk belirlemelere göre depremin herhangi bir hasara neden olmadığı tespit edilmiştir. Saha çalışmalarımız devam ediyor. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun.”

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