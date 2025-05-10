Deprem Konulu Toplantılarda Kararlılığı Vurguladı

KURUM’UN AÇIKLAMALARI VE DEPREM RİSKİ İLE MÜCADELE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki deprem konulu toplantıda alınan kararları uygulamaya geçireceklerine inandığını belirtiyor. Kurum, “Ve orada alınan kararlar o masalarda kalmayacak. Bizzat ben bu kararların takipçisi olacağım, sorgulayıcısı olacağım, destekleyicisi olacağım” diyor. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yapılan çalışmaların yerinde incelemek amacıyla kente gelen Bakan Kurum, ilk olarak AFAD’da gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantıya Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve diğer kurum müdürleri katıldı. Kurum, şehirdeki son durum hakkında bilgi aldıktan sonra inşası devam eden Azerbaycan Mahallesi’ne geçti.

AZERBAYCAN MAHALLESİ PROJESİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Azerbaycan Mahallesi inşaatının TOKİ öncülüğünde Azerbaycan ile birlikte yürütüldüğünü ifade eden Kurum, “Bu proje gerçekten ulaşım altyapısıyla Maraşlıların yaşam kalitesini artıracak sosyal donatılarıyla yeşil alanlarıyla inşallah şehrimize değer katmaya hazırlanıyor. Burada toplamda yaklaşık 3 bin bağımsız bölümümüz var. Hemen yanı başında da Ebrar Sitemiz var. Burada birçok vatandaşımızı, kardeşimizi kaybettik. Onların acısı hala yüreğimizde taze” dedi. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ı daha güçlü hale getirmek için bir söz verildiğini belirten Kurum, “Göreve geldiğimiz 2 Temmuz’dan bu yana Kahramanmaraş’a defalarca geldim. Her geldiğimde, burada yaptığımız her toplantıda inşaatlarımızın ilerlemesi, burada vatandaşımızın evlerine yerleşmesi ve bu şehrin en hızlı şekilde ayağa kalktığını görmek, buna şahitlik etmek, emin olun bizi ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi.

250 BİNİNCİ KONUTUN TESLİMİ VE İNŞAAT ÇALIŞMALARI

Bakan Kurum, “Şu an itibariyle 3 bin 481 şantiyede on binlerce kardeşimiz 7 gün 24 saat çalışmaktadır. Yaklaşık 182 bin emekçi işçi, mimar, mühendis kardeşimizle birlikte bu inşaat faaliyetini yürütüyoruz” ifadesini kullandı. Teslim edilen konut sayısının eylülde 100 bine, ekimde 130 bine, kasımda 155 bine, ocakta 201 bine çıktığını belirten Kurum, “İnşallah önümüzdeki ay yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle milletimizin o heyecanına ortak olacağımız büyük bir coşku içerisinde 250 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim edeceğiz” dedi. Tüm deprem bölgesinde başladıkları inşaatları yılsonuna kadar 11 ilde 453 bin hak sahibine teslim etmeyi planladıklarını da vurguladı.

ULAŞIM VE SOSYAL DONATI ÖNEMİ

Daha önceki Kahramanmaraş ziyaretlerinde Altınova Mahallesi’nde bir uydu kent sözü verdiğini hatırlatan Bakan Kurum, oradaki inşaatların tamamlandığında yaklaşık 50 bin kişinin yaşayacağını kaydetti. Kurum, “Bugün bu şantiye alanında gördüğümüz çalışma, şu tecrübe, şu kalite, şu hız inanın herhangi bir devletin üstesinden geleceği bir iş değil” dedi. 11 ilde 14 milyon insanı etkileyen deprem sonrası bu kadar kısa sürede ülke inşa edilmesinin önemli bir tecrübe olduğunu belirtti.

BELEDİYELERLE İŞBİRLİĞİ VE DEPREM GÜVENLİĞİ

Kurum, depremin siyaset üstü bir konu olduğunu vurgulayarak, “Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da çok önemli bir toplantıyı gerçekleştirdik. 11 ilimizde yaşadığımız bu depremde 81 il tek yürek olduk ve deprem bölgesine yetiştik” dedi. Marmara Bölgesi’nin ülke güvenliği açısından önemine değinen Kurum, İstanbul için yapılması gerekenleri ortaklaşa istişare ettiklerini belirtti. Belediye başkanlarına, depreme dirençli bir İstanbul için bütün imkanların seferber edileceğini sadece kentsel dönüşüm değil, metruk yapıların yıkımına da hız verileceğini söyledi.

Kurum, “Ben bütün belediye başkanlarımızdan aynı duruşu, aynı tavrı gördüm. İnşallah bu kararlılığı asıl olan sahaya yansıtmak, asıl olan konuştuğumuzu icraata çevirmek, hep birlikte çevireceğimize inanıyorum” diyerek destek beyanında bulundu.