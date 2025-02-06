Deprem Konutları Hak Sahiplerine Dağıtılıyor

İKİ YIL GEÇTİ, YENİDEN İNŞA SÜRECİ BAŞLADI

Ülkemizin huzurunu sarsan büyük felaketin üzerinden iki yıl geçti. Bu süreçte, depremzedelerin acılarını hafifletmek için yoğun çabalar harcandı. Deprem bölgesindeki yeniden yapılanma çalışmaları devlet desteğiyle hızla başlatıldı ve depremzedelerin konut ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçildi. Yıkılan konutların yerine yapım süreci devam ediyor ve tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün, depremzedelere konutların anahtarlarını teslim edecek.

DEPREM KONUTLARI SAHİPLERİNE TESLİM EDİLİYOR

Asrın felaketinin ardından 11 ili etkileyen depremin sonuçlarıyla mücadelede önemli adımlar atıldı. İkinci yıl itibarıyla güvenli ve sağlam yapılar yeniden inşa ediliyor ve bu konutlar sahiplerine ulaştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün inşası tamamlanan konutların anahtar teslim törenine katılacak. TOKİ tarafından yapılan konutlar, iş yerleri ve köy evleri, depremzede vatandaşlara birer birer veriliyor. 2025 yılı sonunda toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi planlanıyor; bunlar arasında 358 bin 859 konut, 31 bin 307 iş yeri ve 62 bin 817 köy evi yer alıyor.

KONUT YAPIMI YAPILAN İLLER

Adıyaman’da 43 bin 573 bağımsız bölüm, Kahramanmaraş’ta 74 bin 187 bağımsız bölüm, Adana’da 12 bin 522 bağımsız bölüm, Hatay’da 153 bin 248 bağımsız bölüm, Gaziantep’te 29 bin 500 bağımsız bölüm, Diyarbakır’da 17 bin 577 bağımsız bölüm, Malatya’da 79 bin 420 bağımsız bölüm, Kilis’te 2 bin 861 bağımsız bölüm, Elâzığ’da 13 bin 142 bağımsız bölüm, Şanlıurfa’da 14 bin 735 bağımsız bölüm ve Osmaniye’de 12 bin 218 bağımsız bölüm 2025 yılı sonuna kadar hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilecek.