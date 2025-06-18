Deprem Konutları Hızla Teslim Ediliyor

BAKAN MURAT KURUM’DAN KONUT SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Hamdolsun geçtiğimiz eylül ayından bu yana teslim ettiğimiz konutların üzerine tam 150 bin yeni yuva daha ekledik ve bugün 250 bin konut rakamına ulaştık. Şu anda deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut hızlı bir şekilde inşa edilerek tarifi imkansız bir hızla da aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” diye söyledi. Bakan Kurum, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılacağı konut teslim töreni alanına yapılan incelemelerin ardından, basına açıklamalarda bulunarak deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

DEPRESYON SONRASI KALKINMA SÜRECİ

Kurum, 6 Şubat 2023’te Türkiye’nin en büyük felaketlerinden birinin yaşandığını belirtti. Depremin ilk gününden itibaren “86 milyonun yüreği paramparça oldu ama hep beraber ilk andan itibaren asla umutsuzluğa kapılmadık” dedi. İlk günden itibaren bir saniye dahi dinlenmediklerini kaydeden Kurum, “Bu güzel millete, annelerimize, yavrularımıza bir söz verdik. İlk gün dedik ki; ‘yuvasına girmeyen tek bir afetzede kardeşimizi bırakmayacağımızın sözünü verdik. Hep birlikte yeniden ayağa kalkacağız ve hep birlikte güçlü yarınlara koşacağız’ dedik” şeklinde ifade etti.

Depremzedelerin hızlı bir şekilde evlerine kavuşabilmesi için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Kurum, “Teslim ettiğimiz konutların sayısını her geçen gün arttırıyoruz. Hamdolsun geçtiğimiz eylül ayından bu yana teslim ettiğimiz konutların üzerine tam 150 bin yeni yuva daha ekledik ve bugün 250 bin konut rakamına ulaştık. Yıl sonuna kadar 453 bin hak sahibi vatandaşlarımıza konutları teslim edeceğiz” dedi. Ayrıca, Kahramanmaraş’ta yarın teslim edilecek konut sayısının 39 bine ulaşacağını belirterek, “Yıl sonuna kadar Kahramanmaraş’ta 75 bin konut ve iş yeri teslim etmiş olacağız” diye ekledi.

YENİ İLKOKUL VE ETKİNLİKLER

Azerbaycan Mahallesi’nde yapımı devam eden Haydar Aliyev İlkokulu’nda ilk karne heyecanına da değinen Kurum, “Bu alan, hem Türkiye’ye hem de dünyaya örnek olacak bir eser haline geldi. Proje sadece konutları kapsamıyor; park, bahçe, sosyal alanlar, yeşil alanlar ve iş yerleri ile geleceğe yönelik bir yaşam alanı inşa ediyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev’in yarın öğrencilere karnelerini vereceğini belirtti.

DEVLETİN VE MİLLETİN GÜCÜ

Bakan Kurum, deprem bölgesinde gerçekleştirilen çalışmaların büyük bir başarı olduğunu yineleyerek, “Bu güçlü bir devletin ve sarsılmaz bir milletin yeniden ayağa kalkma kararlılığının bir sonucudur” dedi. Türkiye’nin gücüne vurgu yaparak, “Biz devlet olarak vatandaşımıza hizmeti sadece görevimiz olarak görmüyoruz, bu hizmeti namusumuz, şerefimiz olarak görüyoruz” diye belirtti. CHP Genel Başkanı ve eleştirilerine değinerek, “Hariçten gazel okuyanlara asla kulak asmıyoruz” dedi. Kurum, depremzedelerin yuvasına girmesine kadar çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.