Deprem Mağdurlarının Hüzünlü Bayramı

DÜNYA KÜLTÜRÜNÜ ETKİLEYEN BİR FELAKET

Gaziantep’te depremde hayatını kaybedenlerin yakınları, bayramın ikinci gününde mezarlık ziyaretlerinde bulundu. Sabahın erken saatlerinden itibaren deprem şehitliği olarak bilinen mezarlığa gelen vatandaşlar, asrın felaketinde vefat eden yakınlarının mezarlarının başında yer aldı. Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Gaziantep’in İslahiye ilçesinde binlerce kişi yaşamını yitirdi. Bu olay sonrası İslahiye’de, depremde hayatını kaybedenler için özel bir mezarlık oluşturuldu.

DUALARLA YAŞANAN DÜŞÜNCELER VE HATIRALAR

Ramazan Bayramı’nda da her zamanki gibi, depremde yakınlarını yitirenler, bayramın ikinci gününde mezarlıkları ziyaret etmeyi tercih etti. Ziyaretlerde, hayatlarını kaybeden yakınları için dualar okundu ve duygusal anlar yaşandı. Mezarları sulayan ve gözyaşları döken depremzede vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının anısını yaşatmaya çalışarak, acılarının derinliğini her geçen gün yeniden hissetmeye devam ediyor.