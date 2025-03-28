Deprem Myanmar ve Komşu Ülkeleri Sarstı

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ VE BÜYÜKLÜĞÜ

Yangon, 28 Mart’ında Myanmar’ın Sagaing kentinin 16 kilometre kuzeybatısında, günün erken saatlerinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Yerel medya organı Khit Thit, bu güçlü depremin ardından Mandalay’da bir caminin yıkılması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini aktarıyor. Ayrıca, Mandalay Bölgesi’nde çeşitli binaların çöktüğü, Mandalay ile Yangon arasında bazı yolların hasar gördüğü ve kapandığı bilgisi geliyor.

KOMŞU ÜLKELERDE HİSSEDİLEN ETKİLER

Depremin etkileri çevre ülkelerde de hissedildi. Laos’un başkenti Viyentiyan ve Tayland’ın başkenti Bangkok’taki Xinhua muhabirleri, sarsıntıların bu şehirlerde de güçlü bir şekilde yaşandığını bildiriyor. Tayland’ın Bangkok kentinde inşaat halindeki 30 katlı bir bina depremin etkisiyle çökerken, bu olay sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. 43 kişinin ise kayıp olduğu bildiriliyor.