Deprem Oldu Mu? AFAD ve Kandilli’den Takip Edin

DEPREM HABERLERİNE HIZLI ERİŞİM

Vatandaşlar sarsıntı hissettiklerinde, anında arama motorlarında en çok “bugün deprem mi oldu?” sorusunu araştırıyor. Yaşanan depremler anlık olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde duyuruluyor. Örneğin, “bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” ya da “26 Mart 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular, insanların merak ettiği konular arasında yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NİN ROLÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara anlık bilgileri sunuyor. Kandilli Rasathanesi, aynı zamanda bölgesel olarak deprem araştırması yaparak, sitesinde yer alan son 500 depremi halkın erişimine açıyor. Bu, halka deprem aktiviteleri hakkında kapsamlı bilgi sağlamaktadır.

GÜNCEL DEPREM HABERLERİ İÇİN TAKİP EDİLECEK KAYNAKLAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da güncel deprem haberleriyle vatandaşlara bilgi sunmaya devam ediyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini takip edebilir. Bu platformlar, en güncel verilerle anlık deprem analizleri yaparak, son 500 depreme kadar hangi gün deprem olduğu hakkında bilgi sağlayabiliyor.