Deprem Oldu Mu? AFAD ve Kandilli’den Takip Edin

Vatandaşların yaşanan sarsıntıları hissettiklerinde en çok merak ettiği konu, “bugün deprem mi oldu?” sorusu. Meydana gelen depremler, anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet sitelerinde yayımlanıyor. “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “14 Mart 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular, vatandaşların ilgisini çeken başlıca konular arasında yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleriyle beraber halka anlık bilgi sunarak, bu konuda bilgilendirme yapıyor.

SON DAKİKA DEPREM BİLGİLERİ

Kandilli Rasathanesi, bölgesel deprem analizleri gerçekleştiriyor ve internet sitesinde son 500 deprem verisini halka ulaştırıyor. Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi Başkanlığı, sürekli güncel deprem bilgileri sunarak vatandaşların ihtiyaç duyduğu verileri sağlıyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını öğrenmek için, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini takip etmeniz yeterli.

GÜNCEL DEPREM ANALİZLERİ

Bu platformlar, en güncel bilgilerle anlık deprem analizleri yapıyor ve sunuyor. Son 500 depremin kaydı, “bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorularının yanıtlarını bulmanız için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’da bulunabilir.