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Deprem Oldu Mu? Güncel Bilgi Alın

VATANDAŞLARIN İLK SORUSU

Vatandaşlar, herhangi bir sarsıntı hissettikleri an, arama motorlarında genellikle “bugün deprem mi oldu?” sorusunu sorguluyor. Yaşanan depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde anlık olarak yer alıyor. Örneğin, “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “11 Haziran 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular sıklıkla araştırılıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleriyle vatandaşlara anlık bilgi sağlıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NİN ROLÜ

Kandilli Rasathanesi, bölgesel deprem araştırmaları gerçekleştiriyor ve internet sitesinde son 500 depremi halka sunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi Başkanlığı, güncel deprem haberleri ile halka anlık bilgi aktarmaya devam ediyor. Güncel olarak “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını bulabilmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini takip etmek oldukça faydalı. Burada, en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılıyor ve sunuluyor.

ANLIK TAKİP İMKANI

Son 500 depreme kadar “Bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD’da bulmak mümkün. Bu siteler, depremler hakkında anlık ve detaylı bilgiler sunarak vatandaşların bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlıyor.

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