Deprem Oldu Mu, Nasıl Öğrenilir?

ARAMA MOTORLARINDA İLK SORU

Vatandaşlar, sarsıntı hissettiklerinde arama motorlarında en çok “bugün deprem mi oldu?” sorusunu araştırıyor. Yaşanan depremler, anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde duyuruluyor. Örneğin, “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” ya da “27 Mart 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” şeklindeki sorular sıklıkla gündeme geliyor.

BİLGİ KAYNAKLARI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, anlık deprem haberleri sunarak vatandaşalara güncel bilgiler sağlıyor. Bu kuruluş, bölgesel olarak deprem araştırmaları yapıyor ve internet sitesinde son 500 depremi halka sunuyor. Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da anlık deprem haberleri ile vatandaşlara güncel bilgileri iletiyor.

GÜNCEL TAKİP İÇİN İNTERNET SİTELERİ

Bugün deprem olup olmadığını takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini izleyebilirsiniz. Bu platformlar, en güncel verilerle anlık deprem analizleri yaparak sunuyor. Son 500 depreme kadar, “bugün ya da dün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtını buralarda bulabilirsiniz.