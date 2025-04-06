“Deprem Oldu Mu?” Sık Soruluyor

DEPREM SORUSU GÜNDEMDE

Vatandaşlar arasında en fazla merak edilen konulardan biri olan “Deprem mi oldu?” sorusu, özellikle Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinden gelen sarsıntı ihbarları ile birlikte gündemin en üst sıralarına çıkıyor. Her yaşanan sarsıntının sonrasında internette sıkça aranan ifadelerden biri haline gelen “Deprem mi oldu?” sorusu, hem sismik verilerle ilgilenen kişiler hem de kendi bölgelerinde sallantı hisseden bireyler için büyük bir önem taşıyor.

SON DEPREM VERİLERİ

6 Nisan Pazar günü saat 01:48’de Rize’nin Fındıklı ilçesine 5.91 km uzaklıkta Karadeniz açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Sarsıntının derinliği ise 7.1 km olarak kayıtlara geçti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, vatandaşlara anlık deprem bilgileri sunarak, son dakika deprem haberlerini aktarıyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırmaları yaparak, internet sitesinde son 500 depremi halka duyuruyor. Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da güncel deprem haberlerini vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor.

GÜNCEL BİLGİLER İÇİN TAKİP EDİLEBİLİR

“Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını anlık olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi ile AFAD’ın web sitelerinin ziyaret edilmesi faydalı olabilir. Bu platformlarda en güncel veriler ile anlık deprem analizleri gerçekleştirilir ve sunulur. Son 500 deprem bilgilerine kadar, bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını bulmak için Kandilli Rasathanesi ve AFAD en uygun kaynaklar arasında yer alıyor.