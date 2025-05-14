Haberler

Deprem Olmadı, Sarsıntı Yok

OLASI ARTÇILAR TAKİP EDİLİYOR

Halk, önceki depremler nedeniyle artçı sarsıntıları dikkatle izliyor. Özellikle, 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki Silivri merkezli deprem sonrası “deprem mi oldu?” sorusu daha sık ortaya çıkıyor. Uzmanlar, artçı sarsıntıların devam etme ihtimalinin olduğunu belirtiyor.

14 MAYIS İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU?

14 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul’da herhangi bir deprem yaşanmamıştır. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin en güncel verilerine göre, o tarihte İstanbul’da kaydedilen bir sarsıntı bulunmuyor. Fakat, Akdeniz’de Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, bu depremin saat 01.51’de gerçekleştiğini ve yerin 20.41 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi. Deprem, Muğla’nın Datça ilçesine 155 kilometre uzaklıkta meydana gelmiştir.

ÖNEMLİ

Haberler

Düzce Ticaret Hayatının Önemi Vurgulandı

Düzce'de gerçekleşen toplantıda, ticari hayatın illerin gelişimine katkısı değerlendirildi. Ayrıca, fındıktaki don zararları ve üreticilerin talepleri üzerine tartışmalar yapıldı.
Haberler

Diyanet Gençlik Faaliyetleri İçin Program Düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bayburt'ta gençlik faaliyetlerini geliştirmek ve personelin görüşlerini almak için bir rehberlik programı düzenledi. Program, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesine odaklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.