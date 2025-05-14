Deprem Olmadı, Sarsıntı Yok

OLASI ARTÇILAR TAKİP EDİLİYOR

Halk, önceki depremler nedeniyle artçı sarsıntıları dikkatle izliyor. Özellikle, 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki Silivri merkezli deprem sonrası “deprem mi oldu?” sorusu daha sık ortaya çıkıyor. Uzmanlar, artçı sarsıntıların devam etme ihtimalinin olduğunu belirtiyor.

14 MAYIS İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU?

14 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul’da herhangi bir deprem yaşanmamıştır. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin en güncel verilerine göre, o tarihte İstanbul’da kaydedilen bir sarsıntı bulunmuyor. Fakat, Akdeniz’de Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, bu depremin saat 01.51’de gerçekleştiğini ve yerin 20.41 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi. Deprem, Muğla’nın Datça ilçesine 155 kilometre uzaklıkta meydana gelmiştir.