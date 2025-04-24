Deprem Paniğiyle Tezgah Üzerinden Atladılar

DEPREM ANINDA YAŞANAN PANİK

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme Başakşehir’deki bir dükkanda yakalanan vatandaşlar, tezgahın üzerinden peş peşe atladı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu olayda, beş kişi tezgahın üzerinden ardı ardına geçiş yaptı. Dünkü deprem, İstanbul’un Silivri açıklarında saat 12.49’da gerçekleşti. Birçok kişi, depreme evlerinde veya gittikleri mekanlarda yakalandı.

BÜYÜK PANIĞA SEBEP OLDU

Başakşehir’de bulunan Güngören Bağcılar Sanayi Sitesi’nde, araç yedek parça satılan bir işyerinde büyük bir panik yaşandı. Sarsıntı sırasında yüksek bir gürültü meydana geldi ve bu durum vatandaşların kendilerini dışarı atma çabasıyla sonuçlandı. Dükkan içerisindeki bazı kişiler, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde görüldüğü gibi, tezgahın üzerinden atlayarak kaçtı.