Deprem Profesöründen Şaşırtan Dayanıksız Ev İtirafı

DEPREM FELAKETLERİNDEN SONRAKİ ÇİĞNİYİŞ

Türkiye, depremlerle çok acı günler yaşadı. 17 Ağustos 1999’daki Marmara Depremi’nin ardından, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremleri deneyimledik. 11 ilimizi birden etkileyen bu depremlerin ikinci yıl dönümünde, ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan önemli bir itiraf geldi.

DAYANIKSIZ BİNA İTİRAFI

Deprem konusunda yaptığı uyarılarla tanınan Prof. Dr. Ahmet Ercan, kendi ikamet ettiği binanın deprem açısından dayanıksız olduğunu duyurdu. İstanbul’daki dairesinde gizlice yaptırdığı incelemenin ardından binanın riskli durumunu öğrendi. Prof. Ercan, durumu ilk olarak eşine anlattığını, fakat eşinin evi çok sevdiği için taşınmaya sıcak bakmadığını belirtti.

RESMİ KAYITLARDAKİ SORUNLAR

Ercan, bina sakinlerinin “Evlerimizi satamayız, raporu resmileştirme” ifadeleri nedeniyle durumu resmi kayıtlara geçiremediğini dile getirdi. Ünlü bilimci, yalnızca İstanbul’daki evinin değil, yazlık evinin de tarım arazisi üzerine inşa edildiğini ve burada yalnızca çatısını güçlendirebildiğini vurguladı. Milliyet’ten Melih Aşık’a yaptığı açıklamada “Bir deprem profesörüyüm fakat yaz kış depreme dayanıksız evlerde oturuyorum” sözleriyle durumu özetledi.