Deprem Riski Artıyor Manisa’da

DEPREM RİSKİ ARTMAKTA

Türkiye, son dönemde yaşanan ardışık depremlerle büyük bir sarsıntı geçirirken, uzmanlar yeni bir risk alanına dikkat çekiyor. Silivri’de 6,2, Muğla’da 5,8 ve en son Balıkesir’de 6,1 büyüklüğünde meydana gelen depremler, hem can hem de mal kaybına neden oldu. Bu üç depremde iki kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 500 kişi ise yaralandı.

MANİSA’DAKİ FAY HATLARI

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Türkiye’nin aktif deprem kuşaklarının üzerinde bulunan Manisa için uyarılarını yineledi. Bektaş, kentin üç büyük fay hattının etkisi altında bulunduğunu ve bu durumun muhtemel büyük depremler açısından ciddi bir tehlike oluşturduğunu ifade etti.

FARETTE DİKKAT ÇEKEN BİLGİLER

Osman Bektaş, Manisa’nın deprem tehlikesini yükselten fay hatlarını şu şekilde sıraladı: Simav Fayı, 1969 yılında 6,7 büyüklüğündeki Alaşehir depremine sebep oldu; Gelenbe Fayı, 2025 yılı için 6,1 büyüklüğünde bir deprem olasılığı taşır; İzmir Fayı ise bölgedeki diğer önemli ve aktif deprem hattıdır. Bektaş, 1969 ile 2025 yılları arasında Uşak Fay Bloğu’nda gerçekleşen 6 orta ve büyük ölçekli depremin, bölgede deformasyonları artırdığını kaydetti. Bu hareketlerin, söz konusu üç fay hattını aynı anda harekete geçirebilecek potansiyele sahip olduğu uyarısında bulundu.