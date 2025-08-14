Deprem Riskine Karşı Bilinçlendirme Gerek

DEPREM RİSKİ VE BİLİNÇLENDİRME SÜRECİ

Ataşehir Belediyesi, deprem riskine karşı halkı bilinçlendirmek amacıyla İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde bir söyleşi düzenledi. Bu etkinliğe katılan Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul ve Marmara Bölgesi’ni bekleyen büyük tehlikeyi detaylı bir şekilde anlatıyor. Görür, Kuzey Anadolu Fayı’nın Türkiye’de ve dünyada en fazla deprem üreten sistemlerden biri olduğunu ifade ediyor: “Bu fay nerede kırılırsa bir sonraki deprem için batısını hedef haline getirir. 1999’da Kocaeli’nde kırıldı, batısında biz varız. İstanbul’da en az 7,2 büyüklüğünde deprem olma olasılığı çok yüksek.”

DEPREMİN ZAMANI DOLDU

Görür, Kuzey Anadolu Fayı’nın yaklaşık 250 yılda bir büyük deprem ürettiğini vurguluyor. “En son büyük deprem 1766’da oldu. 250 yıl eklediğinizde 2016 yılına geliyorsunuz. Yani Marmara’nın deprem üretme zamanı doldu. İstediğiniz kadar dua edin, bu mekanizmayı durduramazsınız. Deprem, doğanın değişmez yasalarıyla gerçekleşir,” diyor.

YIKIM RİSKİ VE ZEMİN ANALİZİ

Bu yıkımın yoğunluğunun en fazla Avrupa yakasında görüleceğini belirten Görür, Asya yakasında da belirli yerlerde deprem şiddetinin yüksek olabileceğine dikkat çekiyor. “Aşağı yukarı 8 şiddetinde, 9 şiddetinde deprem ile karşı karşıya kalacağımız kesindir. 9 şiddetindeki bir depremde en güvenli, sağlıklı binalar bile hasar görür. En sağlıklı binalar dahi hasar görür. Depremde hasar görmemek çok ender bir durumdur,” diyor. Görür, özellikle Avrupa Yakası’nın genç, suya doygun ve zayıf zeminlere sahip olduğunu ifade ediyor. Anadolu Yakası’nın zemin yapısının daha iyi olduğunu belirterek, Avrupa Yakası’ndaki deniz kenarında oturanların olası bir depremde daha yüksek ivme ve yıkım riskleri ile karşılaşacağını söylüyor.

ÇÖZÜM DEPREM DİRENÇLİ KENTLER

Prof. Dr. Görür, depremi durdurmanın mümkün olmadığını ancak can kaybını engellemenin mümkün olduğunu vurguluyor. Çözümün deprem dirençli kentler olduğunu söyleyen Görür, “Kamçatka’da bizim depremin bin beş yüz katı enerji açığa çıkaran depremde tek can kaybı olmadı. Çünkü halk sorumlu ve dürüst, yönetenler bilimle hareket ediyor. Japonya, California, Tayvan gibi yerler depremde insan kaybetmiyor. Bizde ise binlerce insanımızı diri diri toprağa gömüyoruz. Bu kader değil, zafiyettir,” diyor.

SİYASET VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

Görür, depreme hazırlıkta en büyük engelin siyasetin kutuplaştırıcı yapısı ve halkın talepkar olmaması olduğunu ifade ediyor. “Biz talep etmezsek hiçbir şey değişmez. Oy gücümüz var. Deprem dirençli kent sözü vermeyen siyasetçiye oy vermeyin,” çağrısında bulunuyor. Ayrıca, belediyelerin acilen eyleme geçmesi gerektiğini belirten Görür, altı koordinatörden oluşan bir kriz ekibi kurulmasını öneriyor. Bu ekibin toplumdan, altyapıdan, yapı stoğundan, ekosistemden ve ekonomiden sorumlu kişilerden oluşması gerektiğini vurguluyor.

BİREYSEL ÖNLEMLER YETERLİ DEĞİL

Görür, deprem riskine karşı bireysel önlemlerin tek başına yeterli olmadığını dile getiriyor. “Hayat üçgeni, masa altı gibi önlemler önemli ama bir ülkeyi depremden koruyacak olan şey, uzun vadeli ve bilim temelli kentsel dönüşümdür,” ifadelerini kullanıyor. Prof. Dr. Görür, sözlerini şu uyarıyla sonlandırıyor: “Deprem hayatın ta kendisidir. Onu durduramazsınız. Ama bilim ve akılla, sevgi ve dayanışmayla can kayıpsız atlatabilirsiniz. Bu, siyaset üstü bir beka meselesidir. Ya bu bilinçle hareket edeceğiz ya da felaketin bedelini hep birlikte ödeyeceğiz.”