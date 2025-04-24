Deprem Saniyeler Öncesinden Tespit Ediliyor

İSTANBUL DA PRENSİP

Megakentte meydana gelen artçı sarsıntılar ve 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbullular arasındaki endişe devam ediyor. Bu olayla birlikte, deprem uyarı sistemleri bir kez daha gündeme geldi. Depremleri saniyeler öncesinden tespit edebilen bu sistemlerle ilgili olarak vatandaşlar, “Telefona deprem uyarısı nasıl geliyor?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Birçok kişi tarafından merak edilen bu sorunun yanıtı tv100 ekranlarından aktarıldı.

UYARI SİSTEMİ VE ÇALIŞMA MEKANİZMASI

tv100 canlı yayınında Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, merak edilen soruya açıklık getirdi. Android deprem uyarı sistemlerine dikkat çeken Kırık, bu sistemlerin açık hale getirildiğinde, deprem algılandığında 4,5 ve üzerindeki büyüklükteki depremler için doğrudan bildirim gönderdiğini ifade etti.

Sistemin işleyişine ilişkin bilgilendirmelerini sürdüren Ali Murat Kırık, şu açıklamaları yaptı: “Bu sistem şöyle çalışıyor, bu telefonların içerisinde ivme ölçer vardır. Yani konum bilgisini açık hale getirdiğiniz zaman bu telefonlarda herhangi bir titreme ya da hareket söz konusu olduğunda bu hareket otomatik olarak Google merkezine gönderilir. Daha sonra veriler sismometreler üzerinden alınır. Telefonlarınızdan ve bölgelerdeki rasathanelerden, sismometre merkezlerinden gelen veriler bir arada toplanır.”