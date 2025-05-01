Deprem Sırasında Vatandaşlar Hızla Araştırıyor

VATANDAŞLARIN DEPREM ARAMALARI

Vatandaşlar, hissettikleri sarsıntının ardından en çok “Bugün deprem mi oldu?” sorusunu arama motorlarında araştırıyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinde yayınlanıyor. “Bugün İstanbul’da deprem mi oldu?” veya “2 Mayıs 2025 İzmir’de deprem mi oldu?” gibi sorular, insanların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, vatandaşlara anlık deprem bilgileri sunarak, son dakika depremlerini aktarıyor.

GÜNCEL DEPREM BİLGİLERİ

Kandilli Rasathanesi, bölgesel olarak deprem araştırmalarını sürdürüyor ve web sitesinde son 500 deprem kaydını halka sunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi Başkanlığı da sürekli olarak güncel deprem haberleri sağlamaya devam ediyor. “Bugün deprem oldu mu?” sorusunun cevabını takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın web sitelerini düzenli olarak kontrol edebilirsiniz. Bu platformlarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri sunuluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, önceki günlerde yaşanan depremleri de inceleyerek, vatandaşların merak ettikleri sorulara yanıt veriyor.