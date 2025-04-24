Deprem Sonrası Bina Duvarları Yıkıldı

DEPREM SONRASI YIKILAN DUVARLAR

Marmara Denizi Silivri açıklarında öğle saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Büyükçekmece Kumburgaz’da bulunan 5 katlı bir binanın apartman boşluğunda yer alan duvarlar yıkıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı ve anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

KUMBURGAZ SITE 1 SAKİNLERİ İFADE VERDİ

Kumburgaz Site 1 sitesinde yaşanan olayı anlatan site sakini Emin Can Yaray, “1 dakika önce buraya gelecektim normalde. Evimde burada 5’inci katta. Binalarımız da eski” şeklinde konuştu. Depremin etkisi ile yaşanan bu durum, bölgede yaşayanlar için büyük bir endişe yarattı.