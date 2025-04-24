Haberler

Deprem Sonrası Bina Duvarları Yıkıldı

DEPREM SONRASI YIKILAN DUVARLAR

Marmara Denizi Silivri açıklarında öğle saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Büyükçekmece Kumburgaz’da bulunan 5 katlı bir binanın apartman boşluğunda yer alan duvarlar yıkıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı ve anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

KUMBURGAZ SITE 1 SAKİNLERİ İFADE VERDİ

Kumburgaz Site 1 sitesinde yaşanan olayı anlatan site sakini Emin Can Yaray, “1 dakika önce buraya gelecektim normalde. Evimde burada 5’inci katta. Binalarımız da eski” şeklinde konuştu. Depremin etkisi ile yaşanan bu durum, bölgede yaşayanlar için büyük bir endişe yarattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Küresel Piyasalarda Belirsizlikler Hâkim

Küresel piyasalarda, ekonomiye dair belirsizlikler ve ABD Başkanı Trump'ın değişken açıklamaları nedeniyle dalgalı bir görünüm hakim.
Haberler

Altın Fiyatları Yükseliyor, Yatırımcılar İzliyor

Küresel ticaret savaşları sonrası yükselişe geçen altın fiyatları, ABD-Çin ilişkilerindeki gümrük vergisi gevşemesiyle düştü. Şu anda gram altın 4096 lira seviyesinde işlem görüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.