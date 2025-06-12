Deprem Sonrası Konut Tercihleri Değişti!

DEPREM SONRASI VATANDAŞLARDA TEDİRGİNLİK ARTIYOR

İstanbul’da 23 Nisan’da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlar arasında ciddi bir tedirginlik yaratıyor. Bu durum, konut tercihlerini önemli ölçüde etkiliyor. Artık ev alırken veya kiralarken, geleneksel kriterler olan fiyat ve konumun yanı sıra, binanın yaşı, zemin yapısı ve depreme dayanıklılığı gibi faktörler de ön plana çıkıyor. İstanbul’daki güvenli bölgelere olan talep ise hızla artıyor.

GÜVENLİ SEMTLERE YÖNLENDİLER

Deprem, fay hattına yakın ve zayıf zeminli alanlarda yaşayan birçok aileyi daha güvenli bölgelere yönlendiriyor. İstanbul’un kuzeyindeki Başakşehir, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Şile, Çekmeköy ve Beykoz gibi ilçelere olan ilgi son zamanlarda önemli ölçüde yükseldi. Bu bölgelerdeki kira fiyatları da artış gösteriyor. Son altı ay içinde bu ilçelerdeki kira artışı yüzde 30’a kadar çıkarken, riskli bölgelerde sadece yüzde 5-7 gibi bir artış gerçekleşti.

GÜVENLİ YAPILAR TERCİH EDİLİYOR

Emlak danışmanı Recep Ayyıldız, deprem sonrası birçok ailenin taşınma kararı aldığını ifade ediyor. “Zemin etüdü yapılmış, yeni yönetmeliklere uygun ve beş katı geçmeyen yapılar en çok tercih edilenler arasında. Özellikle markalı ve güvenilir inşaat firmalarının projelerine yoğun talep var,” diyor. Ayrıca, sahil hattındaki bölgelerin eskisi kadar tercih edilmediği de dikkat çekiyor. Gayrimenkul uzmanı Elif Demirtaş, “Sahil bölgeleri, eski binalar ve riskli zemin yapıları nedeniyle gözden düşüyor,” şeklinde açıklama yapıyor. Son günlerde yalnızca yeni konutlara değil, mevcut yapıların güçlendirilmesi ve kentsel dönüşüm projelerine de ilginin arttığı belirtiliyor.

1+1 DAİRELERE YÖNELİK TALEP YÜKSELİYOR

Özellikle 1+1 daireler, tek kişilik haneler ve yatırımcılar için popüler konut tiplerinden biri haline geldi. Uzmanlar, 1+1 dairelere olan talebin ilerleyen yıllarda daha da artacağını ve bu konutların yatırımcılar için cazip olmaya devam edeceğini belirtiyor.