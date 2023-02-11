Deprem sonrası korkutan görüntü! Yanardağ gibi yanıyor

Kahramamaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremin ardından Büyükkızılcık köyündekilerin çektiği videolar sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Kahramanmaraş’taki depremlerin ardından Göksun ilçesindeki Büyükkızılcık köyündeki dağın yanmaya başlaması büyük korkuya sebep oldu.

AFAD’dan yapılan açıklamada “Gözlemlerimiz, bölgede herhangi bir lav akması, volkanik kül, petrol veya gaz çıkışı olmadığı yönündedir. Olayın depremle fitillenen ve depremler sonrası çok sık gördüğümüz basit bir kütle hareketinden öte bir şey değil” denildi.