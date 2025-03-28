Deprem Sonrası Myanmar’da Can Kaybı Artıyor

MYANMAR’DA ŞİDDETLİ DEPREMLER YAŞANDI

Güneydoğu Asya’da, Myanmar’ın Sagaing bölgesi etrafında 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bu depremler sonrasında, eski Sagaing Köprüsü’nden bazı parçaların çöktüğü ve ülke genelinde acil durum ilan edildiği bildirildi.

ACIL BİLANÇO ORTAYA ÇIKTI

Devam eden arama kurtarma çalışmalarında, acı bilanço gün geçtikçe artıyor. Depremlerin sonucunda en az 144 kişinin yaşamını yitirdiği ve 732 kişinin yaralandığı duyuruldu.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Nay Pyi Taw’daki yerel kurtarma ekipleri, arama kurtarma faaliyetlerinin hala devam etmekte olduğunu ve can kaybının artma ihtimalinin bulunduğunu aktarıyor.