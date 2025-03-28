Dünya

Deprem Sonrası Myanmar’da Ölü Sayısı Artıyor

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GÜNEYDOĞU ASYA’DA DEPREMLER

Güneydoğu Asya’da önemli bir sarsıntı yaşandı. Myanmar’ın Sagaing bölgesi yakınlarında 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Deprem sonrasında ülkede eski Sagaing Köprüsü’nün bazı kısımları çökmüş durumda ve bu nedenle acil durum ilan edildi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Ülkedeki arama kurtarma çalışmaları sürerken, durumun acı bilançosu giderek yükseliyor. Depremler sonucunda en az 144 kişinin hayatını kaybettiği, 732 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Nay Pyi Taw’daki yerel kurtarma ekipleri, arama ve kurtarma faaliyetlerinin hâlâ devam ettiğini ve can kaybının artma ihtimalinin bulunduğunu belirtiyor.

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