Deprem Sonrası Tüm Kurumlar Görevde

DEPREM SONRASI GÖREVLİLER SAHADA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası AFAD, jandarma, emniyet, UMKE ve tüm ilgili kurumlarımız sahada görevinin başında. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında” diyerek açıklamalarda bulundu.

VATANDAŞLARA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda depremden etkilenen vatandaşlar için, “Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hayatını kaybeden 81 yaşındaki kıymetli büyüğümüze Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Sındırgı’daki Deprem Anılarla Anlatıldı

Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası halk, yaşananları paylaştı. Yıkılan binalarda kurtarma ve inceleme çalışmaları sürüyor.
Kırılan Ayakla Hastaneye Ulaşıldı

Muş'un Azıklı köyünde dağlık alanda ayağı kırılan 25 yaşındaki genç, UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerinin çabalarıyla hastaneye sevk edildi.

