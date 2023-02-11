Deprem suçları için özel birim kurulacak

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan deprem sonrası deprem suçları için özel birim kurulacağını duyurdu.

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan binalarla ilgili Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulması için illerde Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi.

Adalet Bakanlığı, depremden etkilenen illerde Cumhuriyet Başsavcılıklarına duyuru yayınlayarak, yıkılan binalarla ilgili Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulmasını istedi.

Duyuruda, soruşturmaların selameti bakımından binalarla ilgili delil toplama işlemlerinin ve şüphelilerle ilgili koruma tedbirlerinin süratle yerine getirilmesi vurgulandı.