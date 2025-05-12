Deprem Üzerine Çelik Yapı Dönemi Başlıyor

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Ankara’da faaliyet gösteren OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, sanayi bölgelerinin depreme hazırlıklı olmasının önemine vurgu yapıyor. Aydın, “Kolon, kiriş ve çatıların çelik yapılarla oluşturulması gerekiyor, biz sanayi yapılarında çeliğin daha fazla kullanılarak sorunlara çözüm üretilebileceğine inanıyoruz.” şeklinde konuşuyor.

GÜVENLİ ALANLAR HEDEFTE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” doğrultusunda, depremler sebebiyle afet riski yüksek bölgelerde altyapı yatırımlarının artırılması öncelik haline geliyor. Bu strateji çerçevesinde depremin yüksek risk taşıdığı bölgelerde bulunan sanayi alanlarının güvenli bölgelere taşınması planlanıyor. Ayrıca yeni sanayi bölgeleri, afetlere dayanıklı altyapı standartlarına uygun olarak tasarlanacak ve mevcut bölgelerdeki yapısal dayanıklılığın artırılması için güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

ÇELİĞİN AVANTAJLARI

OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu göz önünde bulundurarak, sanayinin de bu afete hazırlıklı olması gerektiğini ifade ediyor. Aydın, “Bu kapsamda sanayi bölgelerinin mevcut yapılarının gözden geçirilmesi önem taşıyor. Kolon, kiriş ve çatıların çelik yapılarla oluşturulması gerekiyor. Çeliğin daha ekonomik, sağlam ve sürdürülebilir olduğunu düşünüyoruz. Çelik, beton gibi kaldırıp atabileceğiniz bir malzeme değil.” diyerek çeliğin faydalarına dikkat çekiyor.