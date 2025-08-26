Deprem Verileri Hızla Paylaşılıyor

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ VE BÜYÜKLÜĞÜ GÜNDEMDE

Afad ve Kandilli Rasathanesi’nin yayımladığı güncel verilere göre, kısa bir süre önce bir deprem meydana geldi. Bu depremin merkez üssü ve büyüklüğü, gün boyunca kamuoyu gündeminin üst sıralarında yer aldı. Konuyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

SİSMİK HAREKETLERİN TAKİBİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye’de gerçekleşen sismik hareketleri anlık olarak izliyor ve elde ettiği verileri düzenli bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyor. Özellikle bölgesel depremleri titizlikle takip eden Rasathane, resmi web sitesi aracılığıyla son 500 depremin güncel bilgilerini açık ve erişilebilir bir şekilde yayımlıyor. Bu sayede vatandaşlar, yer hareketlerine ilişkin en güncel ve güvenilir verilere anında ulaşma imkânı buluyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Afad) Deprem Dairesi, Türkiye’deki sismik hareketliliğe dair verileri hızlı ve güvenilir bir biçimde kamuoyuna sunmayı sürdürüyor. Gelişmiş teknolojik altyapıları sayesinde depremleri anlık olarak izleyen bu kurum, her olayı detaylı bir şekilde analiz ederek afet bilincinin toplum genelinde güçlenmesine katkı sağlıyor. Bu çalışmalar sayesinde vatandaşların olası afetlere karşı daha hazırlıklı ve bilinçli olmaları hedefleniyor.

ANLIK BİLGİLERE ERIŞİM

“Bugün deprem oldu mu?” sorusunun yanıtına, Afad ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak ulaşmak mümkün. Türkiye genelinde gerçekleşen depremler, bu sistemler aracılığıyla eş zamanlı olarak kaydediliyor ve kamuoyuna ayrıntılı verilerle sunuluyor. Merkez üssü, büyüklük, tarih ve saat gibi bilgileri içeren son 500 deprem kaydına kullanıcılar kolaylıkla erişebiliyor.