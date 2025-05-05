Deprem, Yapı Güvenliği İçin Önemli

DEPREM SONRASI GÜVENLİK ANLAYIŞI

İstanbul Silivri merkezli meydana gelen deprem, Türkiye’de yapı güvenliği konusunu yeniden gündeme getiriyor. Depremin etkisiyle oluşabilecek risklerin arasında, binalardaki taşıyıcı sistemler kadar mekanik tesisat sistemleri de önemli bir yer tutuyor. Aytes Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ayrancı, “Mekanik tesisat mühendisliğinde uygulanan çözümler, patlama, yangın ve su baskını gibi ikincil afet risklerinin önüne geçerek can ve mal kayıplarını önleyebiliyor” şeklinde açıklama yapıyor.

MEKANİK SİSTEMLERİN ROLÜ

Ayrancı, binalarda sadece taşıyıcı sistemlerin değil, yapıların içindeki teknik altyapının da bütüncül bir güvenlik anlayışıyla ele alınması gerektiğini vurguluyor. “Özellikle doğalgaz, yangın, havalandırma ve sıhhi tesisat gibi sistemlerin deprem anında zarar görmesi, can ve mal kayıplarına sebep olabiliyor. Bu sistemlerin mühendislik esaslarına uygun biçimde projelendirilmesi ve sismik risklere karşı dayanıklı hale getirilmesi, sadece ilk darbeye karşı değil, deprem sonrası ortaya çıkabilecek ikincil tehditlere karşı da koruma sağlıyor” diyor. Ayrancı, son yıllarda mekanik tesisat mühendisliğine yönelik farkındalığın önemli ölçüde arttığını belirtiyor.

SİSMİK TEDBİRLERİN ÖNEMİ

Ayrancı, mekanik tesisat sistemlerinin yapılar için önemine dikkat çekerek, “Öncelikle geçtiğimiz günlerde yaşanan Silivri depremi nedeniyle tüm ülkemize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Deprem, yalnızca binaların taşıyıcı sistemlerini değil, içerisinde yer alan teknik altyapıyı da ciddi biçimde etkileyen bir doğal afettir. Mekanik tesisat sistemleri bu noktada en hassas unsurların başında gelir.” sözlerine yer veriyor. Ayrancı, bu sistemlerde yaşanan olumsuzlukların patlama, yangın ve su baskını gibi zincirleme riskleri tetikleyebileceğini ifade ediyor.

GENEL GÜVENLİK STRATEJİLERİ

Ayrancı, “Yalnızca yeni projelerde değil, mevcut yapılarda da mekanik sistemlerin sismik dayanımı açısından denetlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle endüstriyel tesisler, konutlar, alışveriş merkezleri ya da kesintisiz çalışması gereken alanlarda, bu sistemlerdeki en ufak bir hasarın bile ciddi sonuçlar doğurabileceğini biliyoruz. Bu risklerin başında da tabii ki can ve mal kayıpları geliyor.” şeklinde belirtiyor. Ayrıca, Ayrancı, periyodik bakım, risk analizi ve gerekiyorsa güçlendirme çözümlerinin mutlaka önerilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Ayrancı, bu tür sismik tedbirlerin yapı maliyetlerinin yalnızca yüzde 2’sini kapsadığını ifade ederek, “Doğru mühendislik uygulamalarıyla birleştiğinde, büyük kayıpların önüne geçebilecek bir etki yaratıyor” diyor. Ayrancı, “Bu uygulamalar sadece sistemin korunmasını değil, aynı zamanda binada bulunan herkesin güvenliğini sağlamayı hedefliyor. Deprem güvenliğini yalnızca kolon ve kirişlerle sınırlı görmemek gerekir. Yapıların içinde yer alan mekanik tesisat sistemleri de en az taşıyıcı unsurlar kadar hayati önem taşır.” diyerek sözlerini tamamlıyor.