Depremde 14 yaşındaki Afranur, hayatını kaybetti

DEPREMİN ETKİLERİ VE KAYIPLAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akdeniz’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin sonuçlarını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Muğla Marmaris’te 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, Valimizin koordinasyonunda AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir” ifadelerini kullandı. İlk belirlemelere göre, şehir genelinde yerleşim alanlarında yıkım olmadığı vurgulandı.

PANİK ATAK NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Deprem sonrası Fethiye’de meydana gelen panik atak olayında 14 yaşındaki Afranur Günlü hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetti. Bakan Yerlikaya, “Depremde 69 vatandaşın yaralandığını” belirterek, “Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu 69 vatandaşımızdan 14 kişinin tedavileri mahallinde yapılmıştır. 8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir” dedi. Ayrıca 46 vatandaşın tetkik ve tedavilerinin acil serviste devam ettiği aktarıldı.

BAKAN’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bakan Yerlikaya, hayatını kaybeden Afranur için başsağlığı dileyerek, “Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” şeklinde konuştu.