Depremde 280 Akrabasını Kaybeden Özbağış’ın Hikayesi

DEPREMİN ETKİLERİ

Türkiye’yi büyük bir şekilde etkileyen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşayan 30 yaşındaki Özbağış, deprem sırasında Ebrar Sitesi’ndeki evinde yakalandı. Sarsıntı anında binanın çökmesi nedeniyle üzerine iki kolon düştü. Eniştesinin yardımıyla 14 saat sonra enkazdan kurtulan Özbağış, büyük bir felaketle yüzleşti.

KAYIPLAR VE HUKUK MÜCADELESİ

Özbağış, bu trajik olayda anne ve babasının da aralarında bulunduğu 280’e yakın akrabasını kaybetti. Yaşadığı bu acı kayıplar nedeniyle hayatta kaldığına bile sevinemiyor. Ailesinin anılarıyla hayata tutunmaya çalışan Özbağış, sorumluların hak ettiği cezayı alması için hukuk mücadelesini sürdürüyor. Bu zorlu süreçte, yaşadığı kayıpların acısını hafifletmeye çalışıyor.