Depremde 4 Kişi Kurtarıldı, 1 Vefat

DEPREM SONRASI YARALILAR VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan bir binadan 4 kişinin kurtarıldığını, ancak 81 yaşındaki bir vatandaşın tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini açıkladı. Depremin meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunan Yerlikaya, olay sonrası yetkililerden bilgi aldı. Bakan, “10 Ağustos’ta saat 19.53’te Balıkesir’in Sındırgı merkezli 6,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi,” diyerek durumu özetledi. Ayrıca, Sındırgı ilçesine ve depremi hisseden çevre illere geçmiş olsun dileklerini iletti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARININ SONUCU

Yerlikaya, “AFAD koordinasyonunda, Valinin başkanlığındaki ekip, tüm kamu kurumları ile birlikte hızlı bir tarama çalışması yaptı,” dedi. İlk etapta Sındırgı merkezdeki 7 mahallede 1 yıkık ve 1 ağır hasarlı binanın bulunduğunu ifade eden Yerlikaya, “İlk başta kendiliğinden çıkan 2 vatandaşımız olduğunu tespit ettik ve arama kurtarmayla 4 vatandaşımız kurtarıldı,” bilgisini paylaştı. Son durumda kurtarılan 81 yaşındaki vatandaşın yaşamını yitirmiş olması nedeniyle büyük bir üzüntü duyduklarını belirten Bakan, “Mekanı cennet olsun diyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyorum,” şeklinde konuştu.

KIRSAL MAHALLELERDE DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kırsal bölgelerde yapılan taramalarda 68 mahallenin kontrol edildiğini açıklayan Yerlikaya, “16 yıkık bina tespit edildi, bunlardan 12’sinin metruk olduğu, 4’ünde ise yaşam olduğu belirlendi,” dedi. Ayrıca, “Şu an itibarıyla arama kurtarma yaptığımız herhangi bir yıkık bina yok,” diyerek bilgilendirme yaptı. Bununla birlikte, iki minarenin yıkıldığı tespit edildi. Yerlikaya, “Zarar tespitleri için gerek ön hasar gerekse kesin hasar tespitleri yapılacak,” dedi.

YARALILAR VE TEMEL HİZMETLERDE DURUM

Şu ana kadar 29 yaralı olduğunu ifade eden Yerlikaya, “Şükürler olsun ki ağır yaralı yok,” diyerek iyi haberler aldıklarını belirtti. Ayrıca, Sağlık Bakanı’nın da deprem bölgesine geldiğini ve gelişmeleri takip ettiğini kaydetti. Tüm altyapı hizmetlerinin, elektrik ve su kesintisi olmadan sunulmaya devam ettiğini vurguladı.

VATANDAŞLARA TAVSİYELER

Yerlikaya, “Eğer binanızda herhangi bir çatlama, ya da endişe yaratacak bir durum varsa bu gece tedbirli olmak lazım,” diyerek vatandaşlara dikkatli kalmaları gerektiği önerisinde bulundu. Ayrıca, Türk Kızılay ve yerel belediyelerin de yardımlarda bulunduğunu ve ihya edici önlemler alındığını belirtti. “Bu geceyi tedbirli geçirin,” diyerek dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

SOSYAL MEDYA UYARISI VE DUALAR

Bakan, sosyal medya üzerinden yayılan yanlış haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı ve vatandaşlara yetkili kaynaklardan bilgi almalarını önerdi. Son olarak, “Allah bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm afetlerden ülkemizi korusun,” diyerek sözlerini tamamladı. Ayrıca, basın mensuplarına da doğru bilgi paylaşımı konusunda teşekkür etti.