Depremde can kaybı 43 bini aştı

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma yol açan 7.7’lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 556’ya yükseldi.

Yarın akşam saatlerinden sonra havanın daha da soğumasıyla kar yağışlarının 500-600 metre üzeri bölgelerde de etkili olması beklenirken, yağışların cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 43 bin 556 oldu. 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından 7 bin 930 artçı sarsıntı yaşandı. Bölgede hasar tespit oranı yüzde 75’in üzerine çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesindeki çalışmaları TRT Haber özel yayınında değerlendirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 7 bin 930 artçı sarsıntı meydana geldiğini dile getiren Bakan Soylu, depremlerdeki can kaybı sayısının 43 bin 556 olduğunu söyledi:

“Her bir hayatını kaybeden vatandaşımıza karşı sorumluyuz. Bu travma ancak büyük bir birlik ve beraberlikle atlatılır. Bu işin içinde daha güçlü bir şekilde çıkacağız. Hüznümüz var, şehirlerimiz yıkıldı ama bu bizim umudumuzu ortadan kaldırmayı sağlamaz. Burada bu umudu canlı tutmak zorundayız, her zamankinden daha fazla da çalışmak zorundayız.”

“Depremi abartıyorlar demek aklı bir tarafa bırakmak demektir”

Hasar tespitinde yüzde 75-80 arasında bir orana ulaşıldığını anlatan Soylu, “600 binden fazla bağımsız bölüm yıkılmış, acil yıkılıacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı. Ticaret alanındakileri de eklerseniz 750 bini buluyor. Depremi abartıyorlar demek insafı, vicdanı, aklı bir tarafa bırakmak demektir” değerlendirmesinde bulundu.