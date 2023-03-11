Depremde can kaybı 47 bini aştı

7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 932'ye yükseldi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkım yaratan 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 932’ye yükseldi.

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya’da büyük yıkıma yol açtı. Deprem felaketinde can kaybı 47 bin 932’ye yükseldi.

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.

7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana geldi.

7,7’lik bu depremin ardından saat 13.24’te bir sarsıntı daha meydana geldi.

Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Elazığı ve Malatya’da büyük yıkıma yol açtı.

Depremlerin ardından bölgede13 bin 753 artçı sarsıntı meydana geldi.