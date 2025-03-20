Depremde Eşi Ve Bebeğini Kaybeden Polis

AİLESİNİ KAYBEDEN TRAFİK POLİSİ

Antalya’nın Alanya ilçesinde uygulama noktasında motosikletli bir öğretmene verdiği öğütlerle herkesin yüreğini dağlayan trafik polisi, 6 Şubat depreminde eşini ve 9 aylık bebeğini kaybetti. Yaşadığı acıları yüreğinde saklayan ve görevini en iyi şekilde yapan polis memuru, “Onun kameraya videoya çektiğinin hiç farkında değildim. Arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde eşime, çocuğuma binlerce dua geldi” dedi. Geçtiğimiz günlerde Alanya’nın Konaklı Mahallesi’ndeki uygulama noktasında Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği’nde görevli polis memuru Murt Özkaya ile motosiklet kullanıcısı öğretmen Erkan Kordon arasında geçen diyalog, geniş bir yankı uyandırdı. Alanya’dan Konaklı’ya gitmek üzere yola çıkan Erkan Kordon, trafik kontrolü için uygulama noktasında durduruldu. Yaşadığı anları sosyal medya platformunda paylaştıktan sonra büyük beğeni aldı.

POLİSİN DUYGULU SÖZLERİ

Kordon’u durduran polis memuru, “Nasılsın kardeşim?” dedikten sonra evrakını aldı. Bir süre sonra motosiklet ile ilgili sohbet ederken, polis memurunun söylediği “Kardeş aman dikkat et. Montunu falan giy. Mont önemli. Benden büyüksün galiba. Ben evlat acısı yaşadım depremde, ailene evlat acısı yaşatma” sözleri duygu dolu anlar yarattı. Kordon, ardından bu anları sosyal medyada paylaştı ve polis memurunun davranışları ile tavsiyeleri herkes tarafından takdir topladı.

ACILI HATIRALAR

6 Şubat depreminde eşini Mehtap Özkaya ve 9 aylık bebeği Ünal Miraç’ı kaybeden polis memuru, öğretmenle aralarındaki diyalogu şu şekilde anlattı: “Biz standart olarak günlük uygulama yapıyorduk. Ben sorgulama yaparken bir boşluğa düştüm. Onun videoya çektiğinin hiç farkında değildim. Arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde eşime çocuğuma binlerce dua geldi. Dua edenlere de teşekkür ediyorum. Bir yandan çok mutlu hissediyorum, bir yandan garip. Sosyal medyadan gelen duaları görünce daha da mutlu oldum. Ben 6 Şubat’tan sonra bu hayatta neyin gerçek olduğunu düşünmüyorum. Bir anda bu hayattan gidiyorsun. Önemli olan yanındakilerin ve geride bıraktıklarının üzülmesidir. Bu acıyı ben yaşadım. Allah kimseye yaşatmasın. 6 Şubat sabahı, çok yakınlarım da dahil olmak üzere 3 kişiden birinin vefat ettiğini gördüm.”

BİR HAYALİ VAR

Özkaya, eşi ve evladı için çok dua edildiğini, hayalinin bir tek olduğunu dile getirerek, “Eşim ile çocuğumun isminin bir devlet kurumunda yaşamasını isterdim. Bu vatan için şehit düşen tüm vatandaşlarımıza, 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun” dedi. Paylaşılan görüntü ardından öğretmeni bulmaya çalışan sosyal medya kullanıcıları, eşine ve evladına edilen dualardan dolayı mutlu olduğunu belirten Özkaya, “Öğretmenle ilk konuştuğumda ve videonun ardından hiç mutlu olamadım. Ne oluyor diye serzenişte bulundum. Sonradan baktığımda insanların dua etmesi beni çok mutlu etti. Videoyu çeken öğretmen çok iyi bir şey vesile oldu” ifadesini kullandı.

DESTEK VE DAYANIŞMA

Deprem sonrası kalacak bir evleri olmadığı için Alanya’ya geçici görevlendirilen ve 2 yıl boyunca Konaklı Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği’nde çalışan Özkaya, “Eşimi ve çocuğumu kaybettikten sonra kalacak bir yerimiz olmadığı için burada akrabamız olduğu için bu acıyla buraya gelmek istedik. Şehit Abdullah Ümit Sercan Bölge Trafik İstasyon Amirliği’ne geldim. Komiserimiz, ‘Sen gitme, burada kal. Ben sana destek olurum’ dedi. Diğer amirlerim ve arkadaşlarım bana yardımcı oldular. Geldiğimde ilk 6 ay hiç konuşamadım, kendi halimdeydim. Toparlanmamdaki en büyük etken buradaki amirlerim ve arkadaşlarım oldu. 2 yıl oldu burada beni bir aile gibi karşıladılar” şeklinde konuştu.