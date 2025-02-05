Depremde Günde 40 Cenaze Yıkadı!

DEPREM SONRASINDA YAŞANAN MANEVİ OLAYLAR

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır’da gassal olarak çalışan Abdülkadir Yüksel, o günlerde yaşadığı manevi olayları paylaştı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 2 yıl geçti. Diyarbakır’da 6 bina yıkılmış ve 413 kişi yaşamını yitirmişti. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlık ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Yüksel, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine verdiği bilgide, deprem sırasında 24 saat kesintisiz hizmet sunduğunu ve cenazelerin yüzde 80’ini yıkadığını belirtti. Enkaz altında 4, 5, 10 ve hatta 14 gün bekleyen cenazeler olduğunu aktaran Yüksel, günde 35-40 kadar cenaze yıkadığını ifade etti.

CENAZELERİN DURUMU VE YIKAMA SÜRECİ

Yüksel, “Buraya gelen cenazeler parçalanmış şekilde geliyordu. Gözleri çıkan, ikiye bölünen cenazeler vardı. Buraya farklı farklı cenazeler geliyordu. Bu tür cenazelerin teyemmümle yıkanması lazım. Çünkü 6-7-8 parça olmuş. Vicdanen rahat olmadığım için bütün cenazeleri su ile yıkadım. Dini vecibe ne varsa hepsini yaptım” diye konuştu.

MANEVI HİSSETTİKLERİ

Yüksel, “Gülen cenaze vardı. Baktığında bayağı gülüyordu. Farklı farklı cenazeler vardı. Bunların içerisinde bir tanesine şahit oldum. Elini yıkadığım zaman eli kapalıydı. Elini ne kadar açıyordum o kadar kapanıyordu. Kelime-i Şehadet’le beraber eli tekrar tekrar kapanıyordu. Bayan gassal arkadaşımızla beraber çalışıyorduk. Depremde bayan cenazesi 6-7 gün enkaz altında kalmıştı. Akşama doğruydu, kapıda bekledik cenaze geldi. İçeri aldık, bayan gassal arkadaşımız yıkamaya başladı. Yıkamaya başladığı zaman ben de dışarıda duruyordum. Birden misk kokusu, anlatılmaz bir koku içeriden dışarı geliyor. Bir arkadaşım yanımdaydı. Ona bu güzel kokuyu nereden getirdiğini soracaktım ki bir baktım o koku içeriden geliyor. Kapıyı açar açmaz gassal arkadaşım oturmuş ağlıyor. Niye ağladığını sordum. ‘Görüyorsun bu cenazeden ne kadar su döküyorsam o kadar misk, gül kokusu geliyor.’ Şu bulunduğumuz yerde koku içeride kaldı. Manevi bir koku vardı, buna şahit olduk. O bayanı araştırdık. Meğer o bayan Allah rızası için Kur’an kursunda çocuklara karşılıksız ders veriyormuş.”

GASSALIK GÖREVİ ZORLUKLARI

Farklı cenazelerle karşılaştığını kaydeden Yüksel, “Kefen ve naylon hazırlıyorlardı. Cesetler paramparça olmuş. Onları toparlıyordum naylon içine, ondan sonra pamuk, pamuktan sonra tekrar naylon, sonra kefen. Çünkü kefene kan bulaşmaması lazım. Ondan sonra defne gönderiyorduk. Bazı cenazelerin içinden inşaat tuğlaları çıkartıyordum. Gassallık kolay bir iş değil. Takriben 20 yıldır cenaze yıkıyorum” diyerek bu zorlu süreci aktardı.