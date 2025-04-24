Depremde Müşteri Masadan Atladı

DEPREM ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin etkileri, Kadıköy’deki bir tekel bayisinde güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Dünkü deprem anında, Kuşdili Caddesi’nde hizmet veren tekel bayisinde bulunan kasadaki görevli, masadan atlayarak dışarı kaçmaya yöneldi.

MÜŞTERİLER ŞAŞKIN BİR ŞEKİLDE İZLEDİ

İş yerinde bulunan diğer müşteriler, bu olay karşısında şaşkın bir şekilde durumu izledi. O esnada yaşanan anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bu görüntüler, depremin korku verici anlarını gözler önüne seriyor.