Depremde Ölen Kızıyla Damadının Emaneti 3 Torununa Sahip Çıkıyor

TORUNLARINA BABAANNE OLDU

Diyarbakır’da oturan 53 yaşındaki Nurten Ulaş, depremde kaybettiği kızı ve damadının emaneti olan 3 torununa hem annelik hem babalık yapıyor. 6 Şubat 2023’te yaşanan ve merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesindeki Hisami Apartmanı’nın çökmesi sonucu Nurten Ulaş’ın kızı Eda, damadı Erdal, torunları Meryem, Ali Hamza ve Havin ile dünürü Ali Çaçan enkaz altında kalıyor. Enkazdan yarım saat arayla Meryem (8) ve Havin Çaçan (17), bir gün sonra da Ali Hamza Çaçan (13) sağ çıkarılıyor. Ancak daha sonra Eda ve Erdal Çaçan ile damadın babası Ali Çaçan’ın cansız bedenlerine ulaşılıyor. Anne ve babalarını kaybeden çocuklara Nurten Ulaş sahip çıkarak onlara anne babalık yapıyor.

HASRETİ TORUNLARIYLA GİDERİYOR

Kızı ve damadı için gözyaşı döken 8 çocuk annesi Ulaş, torunlarıyla birlikte olmanın onlara olan özlemi bir nebze giderebildiğini dile getiriyor. AA muhabirine, deprem gecesi yaşananların etkilerini anlatan Ulaş, “Torunlarım ambulansla hastaneye götürüldü. Kızım ve damadımın da çıkarılacağını zannettim ama onlar çıkarılmadı. Onlardan 5 gün sonra acı haber geldi. Allah onları götürdü, melek olup uçtular. Onlardan 3 torunum kaldı. Torunlarım bana emanet. Onları ben büyüteceğim. Torunlarımdan onların kokusu geliyor. Torunlarım olmasaydı durmazdım. Torunlarıma bakınca sanki kızım da damadım da yanımda diye düşünüyorum.” şeklinde konuşuyor.

ACILAR HENÜZ TAZE

Kızının mutlu bir evlilik sürdürdüğünü ve evladı ile olan ilişkilerinin çok güzel olduğunu ifade eden Ulaş, her yere kızıyla birlikte gittiğini aktarıyor. Acılarını dile getirirken, “Onlar gidince hayatım da bitti. Kızım ve damadım aklımdan hiçbir zaman çıkmıyor. Onlar için sürekli ağlıyorum. Torunlarıma bakınca biraz daha sabırlı oluyorum. Ne zaman fırsat bulsam kabirlerini ziyaret ediyorum. Torunlarımı da götürüyorum. Acıları hala çok taze. Ben bu acıyı gördüm, başka kimse görmesin. Damadım oğlum gibiydi. Allah mekanlarını cennet eylesin. Kızım ve damadımdan razıydım. 3 torunuma da en iyi şekilde bakacağım, onlar kızımın ve damadımın emanetidir. Torunlarıma kim yardım ederse Allah onlardan razı olsun.” diyor.