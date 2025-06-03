Depremde Olumsuzluk Yok, Çalışmalar Başladı

DEPREM BİLGİLERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklama yaptı. Kurum, şu anda herhangi bir olumsuz durumun olmadığını bildirdi ve saha tarama çalışmalarının başladığını belirtti.

VATANDAŞLARA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi. Devamında, “An itibarıyla olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.” şeklinde konuştu.