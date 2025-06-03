Depremde Yıkım Yok, Geçmiş Olsun

BAKAN KURUM’DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz’de gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından şu güne kadar herhangi bir yıkımın bulunmadığını bildirdi. Kurum, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “Akdeniz açıklarında meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasar tespit ekiplerimiz saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar herhangi bir yıkım tespit edilmedi.” ifadesini kullandı.

PANİK SONUCU KAYIP VE YARALANMALAR

Bakan Kurum, Fethiye’de panik atak nedeniyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki Afranur Günlü için başsağlığı dileyerek, “Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.” dedi. Yüksekten atlama sonucunda yaralanan vatandaşlar için de acil şifalar temennisinde bulundu. Kurum, tüm vatandaşlara tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.