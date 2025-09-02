Depremdeki Can Kaybı Arttı

DEPREM SONRASI HAYAT KAYBI VE YARALILAR

Afganistan’ın doğusunda 6,0 büyüklüğündeki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 1.124’e, yaralananların sayısı ise 3.251’e yükseldi. Afganistan Kızılayı Bilgi ve Yayın Sorumlusu Cuma Han Neyil, 2 Eylül’de yaptığı açıklamada depremden etkilenen bölgelerle ilgili bilgilere yer verdi. Neyil, başta Kuner vilayeti olmak üzere 8.000’den fazla evin tamamen veya kısmen hasar gördüğünü ifade etti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan yaralıları çıkarmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, ölü ve yaralı sayılarının artma ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekiyor. 31 Ağustos tarihinde, yerel saatle 23.47’de meydana gelen depremin merkezi, Nangarhar eyaletinin merkezi Celalabad’ın 27 km kuzeydoğusu olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 8 kilometre olarak ölçüldü.