Depremden 17 saniye önce görülen esrarengiz olay

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma yol açan depremle sarsıldı. Diyarbakır’da ise depremden 17 saniye önce gökte görülen esrarengiz olay ise görenleri şaşkına çevirdi.

Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Türkiye’yi yasa boğdu. Binlerce kişi enkaz altında mkaldı. 100 bini aşan arama kurtarma ordusu, zorlu kış şartlarında bir can daha kurtarmak için cansiperane mücadele veriyor.

6 Şubatta ise Diyarbakır’da meydana gelen depremden 17 saniye önce gökte görülen ve yer yüzüne doğru seyir eden esrarengiz olay sonrası ürkütücü ışık saçıldı, yer yerinden oynadı.

Olayı gören bir site çalışanı o anları kaydeden güvenlik kamerasını izletti, görenler şaşırdı.