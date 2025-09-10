Haberler

“Depremden Dayanışmaya: Tayvan ve Türkiye” belgeseli, Ankara’da gösterildi

GÖSTERİM SEVİNCİ

“Depremden Dayanışmaya: Tayvan ve Türkiye’nin Dostluğu” belgeseli, Ankara’da izleyicileriyle buluştu. Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği ile Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu işbirliğinde hazırlanan ve yönetmenliğini Coşkun Aral’ın yaptığı belgeselin Ankara’daki ilk gösterimi Sahne Panora’da gerçekleşti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aral, bugüne dek birçok belgesel yaptığını fakat bu çalışmanın kendisi için son derece önemli olduğunu belirtti. Çeyrek asır önce Türkiye ve Tayvan’da meydana gelen şiddetli depremlere dikkat çeken Aral, şu ifadeleri kullandı: “17 Ağustos’ta yaşanan depremde dünyaya adını duyuran AKUT, 21 Eylül’deki depremde direkt olarak Tayvan’a hareket ediyor. Daha önce girilip de insan kurtarılamayan bir mekandan insan kurtarıyorlar. Tayvanlı dostlarımız bunu hiç unutmuyor.”

DAYANIŞMANIN GÜCÜ

Aral, Tayvan hükümetinin, halkın topladığı yardımları en kısa zamanda Türkiye’ye ulaştırarak yaraların sarılmasında örnek bir dayanışma gösterdiğini vurguladı. Tayvan’ın Ekonomi ve Kültür Misyonu Ankara Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1999 yılında ülkelerinde yaşanan depremde Türkiye’nin sağladığı desteğe teşekkür ederek, 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen deprem sonrası karşılık verdiklerini aktardı.

DOSTLUK HİKAYELERİ

Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Vurgun Kavlak, belgeseli, depremlerden etkilenen Türkiye ile Tayvan arasındaki dostluk hikayesini ve depremlerle ilgili yapılabilecek çalışmaları göstermek amacıyla hazırladıklarını açıkladı. Ardından, “Depremden Dayanışmaya: Tayvan ve Türkiye’nin Dostluğu” belgeseli izleyicilerin beğenisine sunuldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Genç Porsuk Çayı’na düştü, kurtarıldı

Eskişehir'de alkol alan bir genç, Porsuk Çayı'na düştü ve kayboldu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haberler

Yenice’de Otomobil İneğe Çarptı

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir otomobile çarpan inek telef oldu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. İnek olay yerinde yaşamını yitirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.