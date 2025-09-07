Depremden Sonra Hayata Tutunduk

DİDEM YILMAZ’IN YENİ HAYATI

Hatay’daki depremde yakınlarını kaybeden Didem Yılmaz (37), yaralarını İzmir’in Menemen ilçesindeki çömlek sanatı ile sarmaya başladı. Memuriyeti bırakarak seramik, polyester ve heykel boyama atölyesi açan Yılmaz, “Bu atölye rehabilitasyon merkezi gibi oldu. Gülüyoruz eğleniyoruz, üretiyoruz. Üretmek insanı hayata bağlıyor. Hepimize ilaç oldu” dedi. 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli olan depremde Hatay’da olan Yılmaz, birçok yakınını kaybetti. Ailesiyle İzmir’e yerleşen Yılmaz, buraya geldikten sonra yeni bir yaşam kurmaya başladı ve memurluğu bırakarak el sanatları ile uğraşmaya yöneldi. Kendi kurduğu atölyede hem çocuklar hem de yetişkinlerle bir araya gelen Yılmaz, katılımcılara keyifli ve yaratıcı bir deneyim sunuyor.

DEPRESYON SONRASI YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Didem Yılmaz, deprem anında yaşadıklarını da anlattı. “İzmir’e geleli yaklaşık 2,5 sene oldu. Depremden sonra geldim. İki ablamdan biri öğretmenlik yaptığı için Hatay’da yaşıyorduk. Ben de Hatay’da Sosyal Hizmetler’de 8 yıl memur olarak çalıştım. Pazar gecesi deprem oldu. Zor bir 6 gün geçirdik. Ablam, eniştem ve yeğenimle birlikte birçok arkadaşım enkaz altında hayatını kaybetti. Evimiz yıkıldı ama bu zor günlerin ardından İzmir’e geldik ve burada bir araya gelerek yaşamaya başladık” diye konuştu. Yılmaz, deprem sonrasında İzmir’de bir atölyeye kaydolduklarını ve hayata karışmaya başladıklarını belirtti. “Psikolojik olarak zorluklar yaşadık ama aynı zamanda yeniden doğuş gibi bir süreçti” ifadesini kullandı.

ÇÖMLEK SANATINA YENİ BİR YOLCULUK

Menemen’de 2 yıldır bir sanat atölyesi işleten Yılmaz, katıldığı 4’üncü Uluslararası Menemen Çömlek Festivali’nde ürünlerini sergilediğini söyleyerek, “Seramikle uğraşmak bize gerçekten terapi gibi oldu. Huzurlu bir ortam kurmaya çalışıyoruz. Aslında rehabilitasyon merkezi gibi oldu. Gülüyoruz eğleniyoruz, üretiyoruz. Üretmek insanı tekrardan hayata bağlıyor. Hepimize bir ilaç oldu. Çömlek ile karşılaşmam Menemen’de oldu. Ham çömleği şekillendirip boyamayı çok seviyorum” sözlerini dile getirdi. Yılmaz’ın atölyesi, katılan herkes için bir rehabilitasyon alanı haline gelmiş durumda.