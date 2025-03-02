Depremden Zarar Görenlere Faizsiz Kredi Desteği

DESTEK PROGRAMI BAŞLATILDI

Malatya’da, 6 Şubat deprem felaketinde ahırları zarar gören hayvan yetiştiricilerine yönelik yeni bir destek programı devreye girdi. TÜRKVET sistemine kayıtlı olan üreticilere, 20 yıl vadeli ve 600 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlanıyor. Yeşilyurt’un Kadiruşağı Mahallesi’nde hayvan yetiştiricileriyle bir araya gelen Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, üreticilerin e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları gerektiğini vurguladı ve sürecin Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından değerlendirileceğini ifade etti. Akın, “Üreticiler ilk kazmayı vurduğunda 300 bin TL, ahırı tamamladığında ise kalan 300 bin TL’yi alacak” dedi.

MALATYA YIKIM GEÇİRDİ

Akın, 6 Şubat depreminin Malatya’da en fazla yıkıma neden olan illerden biri olduğunu belirtti ve “Girişimlerimiz sonucunda bakanlığımızdan çözüm odaklı bir destek çıktı. Bu destek de şöyle, burada önemli olan e-Devlet üzerinde başvuru yapılması gerekiyor. AFAD’ın e-Devlet üzerinde başvurusu yapılıp, ondan sonra Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından değerlendirmeler yapılarak, buradaki yetiştiriciler ilk betonunu, yani ilk kazmasını vurduğunda, beton attığında 300 bin lirasını alacak. 300 bin lirasını da ahır bittiğinde alacak” diye konuştu.

SORUNLAR GIDASI YAŞANIYOR

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Hasan Aslan, deprem sonrası karşılaştıkları zorlukları paylaşarak mevcut barakaların yetersiz kaldığını ve hayvanların soğukta telef olduğunu ifade etti. Aslan, “Ahırlarımızın beton ve duvarlı olması gerekiyor. Barakalar soğuk olduğu için verimli değil. Ayrıca su sıkıntımız büyük bir sorun. Soğuk nedeniyle su donuyor, hayvanlar içemiyor” dedi. Diğer bir hayvan yetiştiricisi Mahmut Aslan ise en büyük sorunlarının su kaynaklarının yetersizliği ve barınak eksikliği olduğunu belirtip, “Üç çeşmemiz var ama sulak yok. Hayvanlar su içemiyor. Bu hafta hava eksi 20 dereceye düştü, kuzularımız donarak öldü” şeklinde konuştu.

BAŞVURU İÇİN YOL HARİTASI

Depremzedeler, “Ahır ve Samanlık için AFAD Kredi Başvurusu” ekranı üzerinden e-Devlet aracılığıyla başvuru yapabilecek. İl ve ilçe tarım müdürlükleri de destek sağlama sürecinde üreticilere yardımcı olacak.