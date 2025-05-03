Depreme Dayanıklı Konutlar Tercih Ediliyor

DEPREME DAYANIKLI KONUTLARA YÖNELİM ARTIYOR

Eskişehir’de gayrimenkul danışmanı ve Türkiye Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) İl Başkanı olan Erkan Büyükarslan, vatandaşların deprem yönetmeliğine uygun yapılmış konutlara yöneliminin arttığını ifade etti. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde olduğu gibi Eskişehir’de de hissedildi. Depremin ardından bazı konular tekrar gündem haline gelirken, Büyükarslan gayrimenkul seçimi hakkında açıklamalarda bulundu.

KONUT SEÇİMİNDE DEPREME DAYANIKLILIK ÖNEM KAZANIYOR

Erkan Büyükarslan, konut tercihleri yapılırken binaların depreme dayanıklılığının önemli bir faktör haline geldiğini belirtti. Özellikle 2000 yılından sonraki deprem yönetmeliğine uygun inşa edilen binaların tercih edildiğini vurguladı. “Ev almak isteyen arkadaşlarımız konutların depreme dayanıklı olmasına dikkat ediyorlar, bunu sorguluyorlar” diyen Büyükarslan, “Deprem yönetmeliğinden sonraki evleri almayı daha çok tercih ediyorlar. Biliyorsunuz ki herkes depremden endişe ediyor” şeklinde konuştu.

GÜNCEL EV FİYATLARI

Büyükarslan, güncel kiralık ve satış fiyatları hakkında da bilgi verdi. Şu anda minimum kiralık ev fiyatlarının 8 bin TL, satılık ev fiyatlarının ise 1 milyon 300 bin TL civarında olduğunu dile getirdi. Bu veriler, Eskişehir’deki gayrimenkul pazarının genel durumu hakkında fikir veriyor.