Depreme Hazırlıklı Çelik Yapılar Gerekli

DEPREME HAZIRLIK UNSURLARI

Ankara’da OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, sanayi bölgelerinin depreme hazırlıklı olmasının önemini vurguladı. Aydın, “Kolon, kiriş ve çatıların çelik yapılarla oluşturulması gerekiyor, biz sanayi yapılarında çeliğin daha fazla kullanılarak sorunlara çözüm üretilebileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” doğrultusunda, depremler nedeniyle afet riski yüksek bölgelerde altyapı yatırımlarının artırılması öncelikli hale geliyor.

GÜVENLİ SANAYİ ALANLARI

Bu çerçevede, depremin risk taşıdığı bölgelerde yer alan sanayi alanları güvenli bölgelere aktarılacak. Aynı zamanda yeni sanayi bölgeleri, afetlere dayanıklı altyapı standartlarına uygun bir şekilde tasarlanacak. Mevcut bölgelerdeki yapısal dayanıklılığın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da hızlandırılacak.

ÇELİĞİN AVANTAJLARI

OSTİM OSB Başkanı Aydın, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, sanayinin bu duruma hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Aydın, “Bu kapsamda sanayi bölgelerinin mevcut yapılarının gözden geçirilmesi önem taşıyor. Kolon, kiriş ve çatıların çelik yapılarla oluşturulması gerekiyor. Çeliğin daha fazla kullanılmasıyla sorunlara çözüm üretilebileceğine inanıyoruz. Çeliğin pahalı olduğu düşünülüyor ancak bu malzeme daha ekonomik, sağlam ve sürdürülebilir. Çelik, beton gibi kaldırıp atabileceğiniz bir şey değil” şeklinde açıklamalarda bulundu.