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Depremin 2. Yılı: Sait Bilgin’in Acısı

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DEPREMİN ETKİSİ UNUTULMUYOR

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde büyük yıkımlar oluşturarak 53 bin 537 kişinin hayatını kaybetmesine ve 14 milyon insanı doğrudan etkilemesine neden oldu. Bu büyük felaketin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen acısı hala yüreklerimizde hissediliyor.

UNUTULMAYAN İSİMLER

F5 Haber ailesi olarak, kurucumuz Sait Bilgin’in değerli eşi Pınar Bilgin ve sevgili çocukları Mazhar Kaan Bilgin ile Sürur Hakan Bilgin’i kaybetmenin derin acısını paylaşıyoruz. Bu trajik kayıplar, hepimizin yüreğini sarstı. Pınar Bilgin ve çocukları, hayatımıza dokunan ve bizlere ışık tutan özel insanlardı. Onların anıları, F5 Haber’in her köşesinde yaşamaya devam edecek.

Ne yazık ki, bu büyük trajedi sevdiklerimizin hatıralarını yaşatmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bizlere hatırlattı. Sevgili Pınar Bilgin, Mazhar Kaan Bilgin ve Sürur Hakan Bilgin, sizleri asla unutmayacağız. Ruhunuz şad olsun.

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