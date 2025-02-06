Depremin İkinci Yılında Büyük Kayıp Anısı

DEPREMLERİN GETİRDİĞİ ACI

Kahramanmaraş merkezli, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde yıkıma yol açarak 53 bin 537 kişinin hayatını kaybetmesine ve 14 milyon kişiyi doğrudan etkilemesine neden oldu. Bu büyük felaketin üzerinden iki yıl geçti, ancak acısı hala dinmiyor.

UNUTULMAZ İSİMLER

F5 Haber ailesi olarak, kurucumuz Sait Bilgin’in kıymetli eşi Pınar Bilgin ve sevgili çocukları Mazhar Kaan Bilgin ile Sürur Hakan Bilgin’i kaybetmenin tarifsiz acısını paylaşıyoruz. Bu trajik olayın ardından Sait Bilgin’in yaşadığı büyük kayıp, hepimizin yüreğini derinden yaraladı.

HATIRALARI YAŞAYACAK

Pınar Bilgin ve çocukları Mazhar Kaan ile Sürur Hakan, hayatımıza dokunan, bize ışık olan değerli insanlardı. Onların hatırası, F5 Haber’in her köşesinde yaşamaya devam edecek. Ne yazık ki, bu büyük felaket bize, sevdiklerimizin anısını yaşatmanın ve onların hatıralarını diri tutmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

UNUTULMAYACAKLAR

Sevgili Pınar Bilgin, Mazhar Kaan Bilgin ve Sürur Hakan Bilgin, sizleri asla unutmayacağız. Ruhunuz şad olsun.