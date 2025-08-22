Depremler Hakkında Bilgi Toplamak Zor

DEPREM GÖZLEMLERİNE YENİ YAKLAŞIMLAR

Depremleri önceden bilmenin mümkün olmadığı bir gerçek. Ancak bilim insanları, yerin milimetrik hareketlerini izleyerek nerede ve nasıl gerçekleşebilecekleri konusunda bilgi edinmeye çalışıyor. Fay hatlarının izlenmesi, tek bir bilim dalının değil, birçok disiplinin işbirliğiyle gerçekleşen karmaşık bir süreç. Bu bağlamda, kimlerin nasıl rol aldığı ve hangi tekniklerin kullanıldığı merak ediliyor. Yer kabuğunda depremlerden önce gerilim birikimi meydana geliyor. Bilim insanları, bu gerilime yol açan mikro seviyedeki yer değiştirmeleri Türkiye’de uydu teknolojisi kullanarak ölçüyor. İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Dr. Sinan Özeren, “Türkiye’de aktif olduğunu bildiğimiz fay hareketlerini uydu teknolojisiyle takip ediyoruz” şeklinde açıklamada bulunuyor.

UYDU TEKNOLOJİLERİ VE ÇALIŞMA YETKİNLİKLERİ

Türkiye’de yaygın şekilde kullanılan iki farklı uydu teknolojisi bulunuyor. Bunlardan ilki, Prof. Dr. Özeren’in “telefonlarımızda kullandığımız GPS teknolojisinin çok daha hassas bir hali” olarak tanımladığı yer (GPS) istasyonları. Bu teknoloji, “Yere, çok sağlam bir yere bir çivi çaktığınızı ve üzerine bir alet koyduğunuzu düşünün. Bu alet uydularla sürekli olarak haberleşerek sene içinde o noktanın belirli bir referans noktasına göre çok küçük hareketlerini, belirli bir hata payı dahilinde, tespit edebiliyor” diyerek açıklıyor.

Fay hareketlerini izleyebilmek adına kullanılan bir diğer gözlem tekniği ise Yapay Açıklıklı Radar İnterferometrisi (İnSAR) uyduları. Özeren, bu teknoloji için, “Nokta bazında GPS kadar hassas değiller ama çok daha büyük alanlarda hareket tespit ediyorlar” ifadelerini kullanıyor. Ancak uydu teknolojileri su altındaki hareketleri görüntülemede yetersiz kalıyor. Prof. Dr. Sinan Özeren, “Uydu, elektromanyetik dalgalarla etki yapan bir sistem ve bu dalgalar tuzlu suyun içinde yayılamıyor” diyerek bu durumu açıklıyor.

MARMA RA DENİZİ’NDEKİ FA Y HATTI ARAŞTIRMALARI

Marmara Denizi’nin dibinde geçen önemli fay hatları üzerindeki çalışmalar zorlaşıyor. Bunun için “daimi olmayan, sadece birkaç yıl aktif olabilen akustik sistemlerle” gözlemler yapıldığını belirtiyor. İstanbul’u etkileyebilecek büyük bir depremin meydana gelmesi beklenen faylarla ilgili olarak, Marmara’dan geçen kısım üzerinde yıllar içinde birçok sismik yansıma çalışması yapıldığını açıklıyor. Bu çalışmalarda özel gemiler ile deniz yüzeyinden deniz altına kontrollü patlamalar gerçekleştiriliyor. Yayılan yapay sismik dalgalar, farklı yoğunluktaki jeolojik katmanlardan geçerek geri dönüyor. Geri dönüş süresi ve yapısı, gemilerdeki sismometre dizileri tarafından kaydediliyor ve bu şekilde deniz taban yapısının “tomografisi” oluşturuluyor.

Bu çabaların neticesinde Marmara’daki fay hattının nereden geçtiği, “üç aşağı beş yukarı” biliniyor. 2019 yılında yayımlanan bir çalışmaya katılan Prof. Dr. Özeren, bu araştırma sırasında deniz tabanına akustik cihazlar yerleştirildi ve yaklaşık üç yıl boyunca veri toplandı. Cihazlar, belirli bir noktadan gönderilen ses sinyalinin başka bir cihaz tarafından ne kadar sürede alındığını ölçerek fayın davranışını gözlemledi. Ancak bu deneylerde, zamanla sinyal sürelerinde anlamlı bir değişim gözlenmedi. Prof. Dr. Özeren, “Bu da fayın o bölgede kilitli olduğunu, yani hareket etmediğini ve stres biriktirdiğini gösterdi” şeklinde yorumluyor.

PALEOSİSMOLOJİ VE TARİHİ DEPREMLER

Araştırmacılar 2019’da Nature dergisinde, Marmara’da gerçekleşen olası bir deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “bilinen son kırılmanın 1766’da gerçekleştiğini” belirttiler. Depremlerin büyüklüğünü ölçen aletler 1900’lerden önce icat edilmedi. Bu tarihten önce yaşanan depremlerin büyüklükleri tam olarak bilinmiyor. Prof. Dr. Sinan Özeren, “Büyük depremlerle ilgileniyorsanız; bir önceki büyük deprem muhtemelen en az birkaç yüz yıl önce gerçekleşmiş oluyor. O depremin fayın neresini kırdığı gibi sorulara yanıt vermek çok önemli ve maalesef en büyük belirsizlik kaynaklarından biri” diyor.

Depremlerden sonra yıllar içerisinde fay kırıklarının üstüne toprak tabakalarının birikebileceği ve yoğun yapılaşma nedeniyle bu alanlara yeni binalar yapılabileceği göz önünde bulunduruluyor. Tarihi depremleri inceleyen paleosismoloji, yer bilimleri (jeoloji) ve sismolojinin bir alt dalı olarak, geçirmiş olduğu depremlerin zamanını ve tekrar sıklığını belirlemek için çalışıyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nden Dr. Yasemin Korkusuz Öztürk, “Fay zonlarında yapılan hendek kazıları ve eğer fay deniz dibindeyse deniz altından alınan örneklerle geçmişteki büyük depremlerin zamanı ve tekrarlanma aralıkları ortaya konuluyor” diyor.

FA Y HATLARINDAKİ ÇALIŞMALARDAKİ ROLLER

Dr. Korkusuz Öztürk, “Fay hatları jeofizik mühendisleri, jeoloji mühendisleri ve harita mühendisleri tarafından inceleniyor” ifadelerini kullanıyor. Sismologlar, yani deprem bilimcileri tarafından, depremlerin yaydığı sismik dalgalar kullanılarak depremin hangi fay üzerinde meydana geldiği, derinliğ, büyüklüğü ve kırılma mekanizması analiz ediliyor. Türkiye genelinde bu sismik dalgalar Kandilli Rasathanesi gibi merkezlerin oluşturduğu sismometre ağı yardımıyla takip ediliyor. Öztürk, elde edilen verilerin deprem senaryolarının oluşturulmasında ve olası kırılma ve sarsıntılarının simüle edilmesinde kullanıldığını vurguluyor. Ayrıca jeofizik mühendislerinin yer çekimi ve elektrik iletkenliği gibi ölçümleri kullanarak yeraltının fiziksel özelliklerini anlamaya çalıştığını söylüyor. Fayın içine açılan sondajlarla doğrudan kaya örnekleri alınarak yer altındaki basınç, sıcaklık ve gerilimin ölçüldüğü aktarılıyor.